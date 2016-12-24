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Dünya

Bir haftada üçüncü ölüm; NATO Genel Denetçisi Chandelon aracında ölü bulundu

Chandelon'un, ölümü halinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığı belirtildi

24 Aralık 2016 13:08

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov'un ölümünden sonra bu kez de NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika’da arabasında başından vurulmuş halde bulundu. 16 Aralık’ta gerçekleşen şüpheli ölüm medyadan gizlendi. Chandelon NATO’da terörün finansmanıyla mücadele alanında çalışıyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, teröre finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika'nın Andenne şehrinde ölü bulundu. Chandelon'un cesedine, iş yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta, arabasında başından vurulmuş haldeyken ulaşıldı.

Ruhsatlı üç silahı var

Solak olduğu belirtilen Chandelon'un, bulunduğunda silahın sağ elinde olması ve kendi adına kayıtlı üç silah varken yanında başka bir silahla bulunması suikast iddialarını güçlendiriyor. Chandelon'un silahı kayınpederinden çaldığı iddia edildi ancak inandırıcı bulunmadı.

Oğluna belge bıraktı

Son zamanlarda, Chandelon'un aldığı garip aramalardan bahsettiği belirtildi. Eski FBI çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon'un, ölümü halinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığını, bu belgelerin hafta başında polise gönderildiğini belirtti. Edmonds ayrıca, Chandelon'un elinde silah bulunmasının da intihar eden bir kişi için ihtimal dışı olduğunu kaydetti. Edmonds, kişinin silahı tek elle tutarak kendine kısa mesafeden ateş etmesi halinde, silahın geri tepme şiddetiyle kişinin elinden çıktığının gözlendiğini belirterek, suikast iddiasının daha güçlü olduğuna işaret etti.

Üçüncü ölüm

Chandelon'un ölümüyle birlikte son bir haftada öldürülen üst düzey yetkili sayısı üçe çıktı. Pazartesi günü, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov suikaste uğramış, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov da Rusya'daki evinin önünde ölü bulunmuştu.

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