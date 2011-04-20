Bir haftada ikinci defa El Clasico

T24 - La Liga'da 1-1 berabere kalan Real Madrid ile Barcelona, İspanya Kral Kupası finalinde de karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler 18 gün içerisinde oynanacak 4 El Clasico'dan ikincisinde, bir kez daha NTV Spor ekranlarında kozlarını paylaşacak.





Real Madrid-Barcelona derbisi bu kez İspanya Kral Kupası Finali heyecanıyla birleşiyor. Kupanın sahibini bulacağı bu dev maç bu akşam saat 22:30’da başlayacak.



Yarı finalde zorlanmadılar

Mestalla’da oynanacak İspanya Kral Kupası Finali’nde ezeli rakibini yenerek kupayı kazanmayı hedefleyen iki dev, yarı final maçlarında zorlanmadı. Barcelona ilk maçta 5-0 yendiği Almeria'yı ikinci maçta 3-0 yenerek eledi. Real Madrid ise deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Sevilla'ya rövanşta 2-0 üstünlük sağladı ve finalde Katalanlar’ın rakibi oldu.



Kupa karneleri

Bu sene izleyeceğimiz final maçı Barcelona ve Real Madrid’in İspanya Kral Kupası Finali'nde karşılaşacağı 6. maç olacak. Geçmişteki 5 maçın 3’ünde kupayı müzesine götürmeyi başaran taraf Barcelona olurken, 2’sinde de Madrid ekibi sahadan mutlu ayrıldı. Barcelona ayrıca İspanya Kral Kupası’nı en fazla kazanan takım olma unvanını elinde tutuyor. Tam 25 kez kupayı kazanan Katalanlar, son olarak 2009 yılında mutlu sona ulaşmıştı. 36 kez final oynayan Real Madrid ise kupayı 17 kez müzesine götürme başarısı gösterdi.



