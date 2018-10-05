Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda, geçen hafta, 2\'si sözde lider kadroda yer alan, 12\'si yurt içinde 56\'sı yurt dışında olmak üzere 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK\'nın, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. 28 Eylül-4Ekim tarihleri arasındaki 1 haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı ile Irak\'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"İcra edilen operasyonlarda; 2\'si sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 12 ve yurt dışında 56 olmak üzere toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 17 adet piyade tüfeği, 2 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet tabanca, 9 adet 120 mm havan mühimmatı, 20 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı ve çok miktarda hafif silah mühimmatı ile 19 adet el bombası, 2 adet mayın, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü, 7 adet telsiz, 15 adet fünye, 5 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş, 20 adet EYP imha edilmiştir. 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur, 9 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.\"

Açıklamada, 20 bin 820 paket kaçak sigara, 295 litre akaryakıt, 85,7 kilo uyuşturucu, 38 cep telefonu ve 85 küçükbaş hayvan ele geçirilerek finans kaynağına da darbe vurulan terör örgütünün, başarılı operasyonların ardından serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Hudut güvenliğini sağlayarak DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarının önlenmesi amacıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki El Bab\'da patlayıcı ile mayın arama ve temizleme çalışmalarının sürdüğüne değinilen TSK açıklamasında, \"PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç\'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır\" denildi.

İDLİB BÖLGESİ

İdlib bölgesinde 12 gözlem noktası ile TSK unsurlarının \'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü\' olarak görevini sürdürdüğü belirtilen haftalık bilgilendirmede şöyle denildi:

\"İdlib bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana\'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"

ZEYTİN DALI\'NDA 4 BİN 584 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK açıklamasında, 20 Ocak\'ta Afrin\'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla sürdüğü ve şu ana kadar 4584 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin\'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 584 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin\'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 268 adet mayın ve 1598 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis\'te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.\"

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde TSK ve ABD unsurlarının bağımsız devriye faaliyetine devam ettiği belirtilen açıklamada, \"4 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 55 bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiş olup, söz konusu devriye faaliyetlerinin planlama ve icrasına devam edilmektedir. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç\'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir\" ifadelerine yer verildi.

TSK bilgilendirmesinde ayrıca FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin sürdürüleceği mesajı verildi.