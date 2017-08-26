Bir haftada 45 PKK'lı terörist öldürüldü

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından bir haftalık süreçte, 45 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 14 sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadelenin devam ettirildiği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Geçen 17- 24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ile 10 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve 45 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada 14 sığınağın da imha edildiği kaydedildi. Sınırdan yasadışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan 9 bin 440 kişinin de yakalandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari ve Şırnak illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda; Şırnak Beytüşşebap İncebel, Kato Dağı, Silopi, Namaz Dağı, Diyarbakır Hani ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş. İcra edilen operasyonlarda; 43 terörist etkisiz hale getirilmiş, 17 piyade tüfeği, 1 makinalı tüfek, 3 roketatar, 4 av tüfeği, 2 tabanca olmak üzere toplam 27 silah; 280 kilo amonyum nitrat, 5 kilo 200 gram C-4 patlayıcı, 35 metre patlayıcı fitil, 34 el bombası, 3 bin 859 hafif silah mühimmatı, 1 antitank mayını, 125 fünye, 25 roketatar roketi, 21 roketatar sevk fişeği, 3 anten, 5 el dürbünü, 2 fotoğraf makinesi, 2 kamera, 1 gece görüş dürbünü, 2 termal dürbün, 265 metre kablo, 3 radyo, 72 şarjör, 13 telsiz, 33 tüp ele geçirilmiş, 30 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş. Teröristler tarafından kullanılan 14 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş. Van Gürpınar, Özlüce Mahallesi mülki sınırlarında tespit edilen ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından takip edilen bomba yüklü bir araca, İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından müdahale edilmesi sonucu çıkan çatışmada, araç içerisinde bulunan 1 terörist vurularak, 1 terörist ise kendisini ve bomba yüklü aracı patlatmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 100 bin 960 paket kaçak sigara, 214 litre akaryakıt, 200 kök Hintkeneviri ve 150 gram esrar ele geçirilmiş. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 bin 440 kişi yakalanmıştır.\"

Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez- Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahalde 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı; Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü ve PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten ise batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği iade edildi.