T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Bir haftada 1754 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, 'terörle mücadele' operasonları kapsamında 1754 kişinin gözaltına alındığı, 516'sının tutuklandığı duyuruldu. Gözaltına alınan veya tutuklananların büyük bir çoğunluğu, 'FETÖ/PDY ile mücadele' operasyonları kap

26 Aralık 2016 16:23

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin 'terörle mücadele' operasyonları kapsamında son bir hafta içinde 1754 kişiyi gözaltına aldığını, gözaltına alınanların 516'sının ise tutuklandığını açıkladı.

Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Jandarma, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden birimlerin, 19 ve 26 Aralık tarihleri arasında 220 operasyon düzenlediği duyuruldu.

Açıklamaya göre, gözaltına alınanlardan 508'i, PKK/KCK'ya "yardım ve yataklık" iddiasıyla emniyet birimlerine götürülürken, aralarından 78'i de tutuklandı.

Gözaltıların 1096'sı 'Fethullaçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması (FETÖ/PDY)' olarak tanımlanan örgütlenmeye yönelik operasyonlarda geldi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınanların 426'sının tutuklandığı belirtildi.

IŞİD'le mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise, örgütle bağlantısı olduğundan şüphe edilen 78 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 12'si de tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca, 'düzensiz göçle mücadele' kapsamında 419'u denizlerde olmak üzere 1960 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "419'u denizlerde olmak üzere 1.960 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 29 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BakanlığıGözaltınaJandarma EmniyetTürk Silahlı KuvvetleriAralıkPKK/KCKBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24