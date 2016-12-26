Bir haftada 1754 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin 'terörle mücadele' operasyonları kapsamında son bir hafta içinde 1754 kişiyi gözaltına aldığını, gözaltına alınanların 516'sının ise tutuklandığını açıkladı.

Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Jandarma, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden birimlerin, 19 ve 26 Aralık tarihleri arasında 220 operasyon düzenlediği duyuruldu.

Açıklamaya göre, gözaltına alınanlardan 508'i, PKK/KCK'ya "yardım ve yataklık" iddiasıyla emniyet birimlerine götürülürken, aralarından 78'i de tutuklandı.

Gözaltıların 1096'sı 'Fethullaçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması (FETÖ/PDY)' olarak tanımlanan örgütlenmeye yönelik operasyonlarda geldi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınanların 426'sının tutuklandığı belirtildi.

IŞİD'le mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise, örgütle bağlantısı olduğundan şüphe edilen 78 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 12'si de tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca, 'düzensiz göçle mücadele' kapsamında 419'u denizlerde olmak üzere 1960 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "419'u denizlerde olmak üzere 1.960 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 29 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı