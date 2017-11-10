Bir haftada 115 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır sürdürülen operasyonlarda 115 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği ve Suriye\'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği kaydedildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 3-9 Kasım tarihleri arasında terör örgütünün barınma ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Diyarbakır ve Irak’ın kuzeyindeki bölgelerin teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Şırnak, Diyarbakır ve Irak’ın kuzeyinde büyük ve orta çaplı yürütülen operasyonlarda 115 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi:

\"İcra edilen operasyonlarda; 8 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 2 adet roketatar olmak üzere toplam 10 adet silah, 2 adet antipersonel mayın, 0,5 kg A-4 plastik patlayıcı, 0,5 kg dinamit, 0,2 kg C-4 plastik patlayıcı, 5 kg TNT, 178 kg amonyum nitrat, 22 adet el bombası, 5.822 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 roketatar roketi, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 63 adet fünye, 64 adet şarjör, 2 adet telsiz, 2 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve 52 adet tüp ele geçirilmiş, 21 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 75 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.\"

2 askerin şehit olduğu, 15 askerin yaralandığı bir haftalık süreçte operasyonlarda terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca terör örgütüne yönelik operasyonlarda 254 bin 950 paket kaçak sigara, 800 litre akaryakıt, 244 kilo kubar esrar, 791 kilo toz esrar ve 101 kilo uyuşturucu ele geçirildiği ve yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 10 in 39 kişinin yakalandığı vurgulandı.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ise PKK/PYD teröristlerinin Afrin\'den doğu, Münbiç\'ten batıya olası saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulandığı, Azez-Mare ve Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulduğu kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KESİNTİSİZ MÜCADELE SÜRECEK

Astana mutabakatı kapsamında Suriye\'nin İdlib bölgesinde 2 gözlem noktası tesis edildiği belirtilen bilgilendirmede, TSK unsurlarının bölgede görevini sürdürdüğü vurgulanarak şöyle denildi:

\"Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapacaktır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 numaralı gözlem noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde ise 2 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PKK/PYD/YPG/ FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"