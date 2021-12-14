Bir haftada 11 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

İstanbul ve Sivas'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 2 günde 11'e çıktı.

İstanbul-Avcılar'de sahte içkiden zehirlenen 52 yaşındaki İbrahim Kaşıkçı yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kaşıkçı hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis ekipleri Kaşıkçı'nın alkol aldığı tekel büfesine operasyon düzenledi.

Olay ile ilgili 3 suç kaydı bulunan tekel bayi işletmecisi Gökhan K. gözaltına alınırken, 16 suç kaydı bulunan 41 yaşındaki Abdülbaki Y.'nin aranmasına başlandı.

Şüpheliler ile ilgili 'Taksirle öldürme' ve 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma sürdürülüyor.

Sivas'ta da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Bülent Ekici de hayatını kaybetti. Kentte metil alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvuran diğer beş kişinin ise tedavileri sürüyor.DHA'nın haberine göre Sivas'ta zehirlenme vakalarının ardından harekete geçen polis ekipleri, Zara ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi. Baskında sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı.

Son bir haftada Yalova, Kahramanmaraş, Antalya ve Sivas'ta sahte içki nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmişti.