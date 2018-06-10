"Bir hafta öncesine kadar Erdoğan Demirören'le hastanede birlikteydik, resimleri gösterdim"

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, geçen cuma günü yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'le bir anısını anlattı.

Bir hafta öncesine kadar hastanede, gece geç saatlere kadar birlikte vakit geçirdiklerini belirten Soysal, "Hürriyet ve Kanal-D ile CNN Türk ve diğer yayın organlarının olduğu Bağcılar’daki merkez binanın önündeki bayrakları Demirören olarak değiştirdiğimizi ve bununla ilgili resimleri göstermiştim" dedi.

Soysal, Milliyet'te "Masal yüzlü adamlar" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Resimleri gördükten sonra gözlerime bakarak demişti ki:



- Buralar, kelimelerle ticaretin yapıldığı ve paranın kazanıldığı yerlerdir...



Anlamıştım...



Hatırlamıştım...



Çünkü bu cümle yıllar önce ve her fırsatta sürekli yaptığımız sohbetinde, “Ticaret, kısacası satın almak veya satmak işlemi kutsal değerlerimiz altında yapılmamalıdır... Din, vatan, millet, bayrak ne satın alınır ne de satılır... Her ne iş yaparsanız yapın bunlar satılmaz ve alınmaz” uyarısının son sözleriydi.



Hikâyenin başını hatırlatıyordu ve sanki vasiyet ediyor gibiydi.



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Yerli Sermaye ve Milli Duruş diyerek bir ömür mücadele eden Erdoğan Ağabey yerli ve milli duruşa sahip olan herkesi seviyordu...



Ve 52 yıl boyunca da yabancı sermayeyle ortak olmaya bu yüzden direnmişti...



Özetle, masal yüzlü bir adamdı...



Salı günkü yazımızda devam edeceğiz."