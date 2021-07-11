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Bir hafta önce satın aldığı otomobil, seyir halindeyken yandı

11 Temmuz 2021 21:30

Samsun'da bir kişinin bir hafta önce satın aldığı otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi. 

Yangın, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Viyadük altı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki otomobilde, seyir halindeyken yangın çıktı.

Serkan A. aracını kenara çekip eşi ve çocuğuyla birlikte kendilerini araçtan dışarı attı. Otomobil biranda alev topuna dönerek yanmaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Serkan A.'nın aracını bir hafta önce satın aldığı ve aracın kaskosunun bulunmadığı öğrenildi.

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