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Bir hafta önce işten ayrılan genç intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Tolunay C

30 Ocak 2018 23:18

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Tolunay C. (24), yalnız yaşadığı evinde, \'Buraya kadar\' yazılı intihar notu bırakıp, kendini tavana asarak intihar etti.
Satış temsilcisi olarak çalıştığı kuruyemiş firmasından, geçen hafta ayrıldığı öğrenilen Tolunay C., bugün saat 15.00 sıralarında arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı Pamukkale ilçesi, Anafartalar Mahallesi\'ndeki evinde iple tavana asılı halde ölü bulundu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ekipler, son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşadığı belirlenen Tolunay C.\'nin \'Buraya kadar\' yazılı bir not bırakıp, intihar ettiğini belirledi. Bekar olan Tolunay C.\'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, Tolunay C.\'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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