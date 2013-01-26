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Bir hafta içinde 4 ilde 5 asker intihar etti

Asker Hakları İnisiyatifi: Haberdar ve tanık olduğumuz bu intiharları anlamak için bu çaresizlik silsilesini görmek, çözümlemek gerekiyor

26 Ocak 2013 10:50

Bir hafta içinde İzmir, Gaziantep, İzmit ve Manisa’da olmak üzere beş asker intihar etti.

Asker Hakları İnisiyatifi tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada “Dertlerine derman bulamayan genç insanlar, son çareyi kendilerine kıymakta buluyor. Haberdar ve tanık olduğumuz bu intiharları anlamak için bu çaresizlik silsilesini görmek, çözümlemek gerekiyor” denildi.

Son beş günde kamuoyuna yansıyan intihar olayları ise şunlar:

- 24 ocakta Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 21 yaşındaki jandarma er Selim Kara intihar etti.

- 24 ocak Manisa’nın Sarıgöl İlçesi’nde 12 aylık er A.K. intihar etti.

- 23 ocakta İzmir Yenifoça 7. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda 21 yaşındaki er Yasin Şimşek, nöbette intihar etti.

- 22 ocakta da Gaziantep’teki birliğinde 20 yaşındaki Erzurumlu İbrahim Acar intihar etti.

- 19 ocakta Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde Jandarma Er Emre Ersöz de intihar etti.

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