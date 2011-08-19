Bir hafta boyunca mayın döşemişler

T24 -

HAKKÂRİ'DE 16 PKK KAMPI VAR



Zaman'ın haberine göre, Hakkâri-Çukurca karayolunda 8 askerin şehit düştüğü 2 askerin de kaybolduğu terörist saldırının perde arkası aralanmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, saldırıyı PKK'nın 'derin isimlerinden' Dr. Bahoz Erdal kod adlı 'Fehman Hüseyin grubu' gerçekleştirdi.Yaklaşık 10 kişilik terörist grup bir hafta boyunca geceleri yola mayın döşemek için çalıştı. 'Ağaçdibi' mevkiindeki hain tuzak; 'Bahoz'a bağlı Murat, Umut, Cudi, Andok, Hebat ve Botan kod adlı teröristler tarafından kuruldu. İlk saldırı sahur sonrası Çukurca'dan Hakkari'ye doğru yola çıkan konvoya yapıldı. Saldırıdan sonra askerî birlikler, Hakkari merkezden yardım istedi. Bölgeye intikal eden birlik, Bahoz'un tuzağına düştü. Askerlerin büyük bölümü ikinci saldırıda şehit düştü.Fehman Hüseyin'in, yabancı devletlerin istihbarat örgütleriyle ilişkide olduğu daha önce gündeme gelmişti. Bahoz kod adlı teröristin, ekibine "Arazi boş, istediğinizi yapın." diye talimat verdiği iddia ediliyor. Hüseyin, Hakkari bölgesindeki saldırıların neredeyse tamamından sorumlu tutuluyor. Hakkari Vali Yardımcısı Edip Çakıcı'ya düzenlenen bombalı saldırının arkasında da bu ekip bulunuyor. Kritik dönemlerde ortaya çıkan 'Bahoz', Geçitli, Dağlıca ve Aktütün saldırılarının da talimatlarını vermişti.Çukurca yolundaki bombaların, geceleri birkaç saatlik çalışma sonucunda döşenmiş olduğu tahmin ediliyor. Peynir bidonlarının içinde taşınan, en az 20 kilodan oluşan bombalar ise A-4 tipinde. Farklı noktalara yerleştirilen bombaların aynı anda patlaması için aralarına 3 kilometrelik kablo çekilmiş. Çukurca yolundaki saldırıda 100 kilo civarında patlayıcı kullanıldığı tahmin ediliyor. Telsiz düzeneği üzerinden gerçekleştirilen saldırı yaklaşık 200 metre mesafeden yapılmış. İlk saldırıdan sonra bölgeye helikopter desteği de gönderilmiş, ancak arazi sarp olduğundan helikopter etkili olamamış.Kritik dönemlerde ortaya çıkan Suriye uyruklu PKK'lı Fehman Hüseyin, Geçitli, Dağlıca ve Aktütün saldırılarının talimatlarını vermişti. Geçitli saldırısını organize eden Reşit kod adlı Mehmet Can Gürhan'ın yanı sıra Suriyeli Sofi Nureddin kod adlı Halef el-Muhammed, Masiro kod adlı Bedirhan Abo da bu saldırılardaki 'derin talimat' alan isimler arasında yer alıyor. Fehman Hüseyin'in öldürülmesi durumunda terör örgütünün içinde yer alan bin kişilik Suriyeli grubun dağılacağı tahmin ediliyor.PKK'nın lider kadrosundan habersiz gerçekleştirilen bu saldırılara, Suriyeli grubun terör örgütü içinde tutulması için ses çıkartılmadığı belirtiliyor. Hakkâri'de 8 Ağustos'ta sokak ortasında öldürülen polis memuru Bayram Göde'yi şehit edenlerle, Çukurca yolunda 8 askeri şehit edenlerin aynı isimler olduğu bilgisi de istihbarat notları arasında yer alıyor. Hakkâri'nin sevilen ismi imam Aziz Tan'ı da Bahoz'a bağlı Dilşat kod adlı teröristin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.Amed, Dersim, Botan ve Zagros sorumlusu olan Suriyeli Fehman Hüseyin'in ekibi, Hakkâri'deki saldırının yapıldığı Ağaçdibi mevkiinin yanı sıra Kavaklı, Kırıkdağ, Oğul da hâkimiyet kurmuş durumda. Terör örgütünün il genelinde 16 tane kampı bulunduğu ve teröristlerin istediği zaman bu kamplara adam kaldırıp sorgulama yaptığı kaydediliyor. Terör örgütünün şehir merkezlerinde korku imparatorluğunu inşa etmesinin temel sebebi de bu. Özellikle 2008 yılının başında KCK yapılanması üzerinden örgüt, şehri adeta esir aldı. KCK'lı bir çöpçü, belediye başkanını bile sorgulayabiliyor.