-BİR HABERLE ÜRETİME BAŞLADI, BAŞBAKAN İLE KARINI KATLADI ANKARA/BEYPAZARI (A.A) - 02.08.2010 - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir çiftçi, 5 ay önce AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in, altın çilek üreticisini ziyareti sırasındaki açıklamasından etkilenerek aldığı riskle bu ürünün üretimine başladı. Üretici, altın çileğin yıldızı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tarabya'da bir kuru yemişçiden kilosunu 50 liraya satın almasının ardından parlayınca beklentisinin üstünde talep ve karla karşılaştı. Çifti Durmuş Erdoğan, yaptığı açıklamada, yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle alternatif ürün arayışına girdiğini belirtti. Yaklaşık 5 ay önce AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in altın çilek üretimi yapan kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin haberi okumasının ardından ana vatanı Güney Amerika olan altın çileği üretmeye karar verdiğini ifade eden Erdoğan, ''internetten bu kişinin telefon numaralarına ulaştım ve bu meyvenin üretimini yapmak istediğimi söyledim. 6 bin liraya 32 bin altın çilek fidesi aldım'' diye konuştu. İlçedeki yaklaşık 20 dönüm araziye diktiği altın çilek fidelerini bir hafta önce toplamaya başladığını anlatan Erdoğan, ''Ürünlerin hasadını yeni almaya başladık. Bugün 15 kilogram ürün topladım. 20 dönüm arazideki tüm ürünleri toplamaya başladığımızda günde yaklaşık 100 kilogram altın çilek elde edeceğiz'' dedi. Türkiye'de fazla bilinmeyen altın çileğin üretimine başlarken çok kar etmeyi planlamadığını anlatan Erdoğan, Başbakan Erdoğan'ın tatmasının ardından yıldızı parlayan altın çileğe, beklentisinin üstünde gerçekleşen talep dolayısıyla artan karın mutluluğunu yaşadığını söyledi. -150 GRAMI 4 LİRA- Erdoğan, Türkiye'de altın çileğin kurusunun uzun süredir satışının yapıldığını ancak sadece bu ürünü bilen kişilerin satın aldığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da bir kuruyemişçide yediği altın çilek, hızla tükenmeye başladı. Türkiye'de uzun süredir satışı yapılan kurutulmuş altın çileği, sadece bilen kişiler alırken, Başbakan Erdoğan'ın yemesinin ardından ilçede satılan kurutulmuş altın çilekler de 2 günde tükendi.'' Altın çilek üretiminin diğer meyve çeşitlerine benzediğini ancak, çok uzun boylu olan ürünün bitkisinin dik tutulması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, ''Ürünün bitkisinin uzunluğu şu anda 2 metreye ulaştı. Önemli olan bu ürünün dik tutulması, bunu da tarlaya diktiğimiz demir ve kerestelere bitkiyi bağlayarak yapıyoruz. Alttan başlayarak da yetişen ürünleri topluyoruz ve tarlada özel 150 gramlık ambalajı 4 liraya satıyoruz'' diye konuştu. İstanbul'da satışını yaptıkları altın çileklerin hızla tükendiğini bildiren Erdoğan, ''Başbakan Erdoğan sayesinde tanıtımı yapılan ürün, seneye çok sayıda çiftinin umudu olacak. Çünkü ben bu ürünü diktiğim zaman ilçede kimse ilgilenmezken şimdi herkes bu ürünü araştırıyor. Ancak bu ürünün nisan ayında dikilmesi gerekir ki temmuz ayı sonunda başlayan hasadı, kasıma kadar alabilelim'' dedi. -ALTIN ÇİLEK- Şeker, kalp, verem ve idrar yolu hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılan bir bitki. Kandaki fazla ürik asidin atılmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle gut hastalığının tedavisinde 200 yıldan beri, bilinen en doğal tedavi yöntemi olarak kullanılan bir meyvedir. Sadece meyveleri değil aynı zamanda kökleri ve yeşil kısımları da bazı ilaçların yapımında kullanılmaktadır. Yine önemli miktarlarda B vitamini içerir. Daha olgun meyvelerin daha yüksek miktarlarda beta karoten ihtiva ettiği bilinmektedir. Besin değerlerinin çok yüksek olması ve içeriğindeki kalsiyum nedeni ile özellikle okul öncesi çocukların beslenmesinde tavsiye edilir. İçerdiği karoten sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirerek yaşlanmayı geciktirici etki gösterir. Cildi güneşin zararlı etkilerinden ve cilt kanserinden korumaya yardımcı olur. Altın çilek, kalorisi az ve yüksek lifli yapısı ile zayıflama ve diyet kürlerinin vazgeçilmez meyvesi olarak niteleniyor.