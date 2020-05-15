Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi

İdari soruşturma başlatıldı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kasım 2019’da gerçekleşen olayla ilgili şunları söyledi:

"Üç günlük Ankara ziyaretim sırasında, üçüncü gün, bir gün süreyle belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten belediye meclis üyesinin atmış olduğu imzaya bağlı olarak, yapılan tüm işlemler iptal edildi. Kendisinin de istifası alındı. Diğer taraftan konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili daire müdürlerinin istifası alındı. Tarafımızca idari soruşturma başlatıldı.

Hemşehrilerimiz şuna inanabilir; Söke Belediyesi olarak şeffaf ve adil bir yönetim icra ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."