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Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi

Attığı tüm imzalar geçersiz sayıldı, hakkında soruşturma başlatıldı

15 Mayıs 2020 15:20

Aydın Söke’de Başkan Levent Tuncel'in izinli olması nedeniyle bir günlüğüne başkan vekilliği yapan CHP'li meclis üyesi Ersin Solmaz’ın, kendisi ve yakınlarına ait inşaatlara yapı kullanma izni verdiği iddiaları üzerine CHP harekete geçti. Solmaz, hem partiden hem de meclis üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Belediye Başkanı Levent Tuncel, Solmaz’ın vekil olarak attığı imzalarla gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptal edildiğini, iki kurum müdürünün de istifasının alındığını açıkladı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, müteahhit olan Solmaz bir günlük belediye başkanlığı yaptığı sürede kendisine ve yakınlarına ait üç ayrı inşaata yapı kullanım izni verdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, Belediye Başkanı CHP'li Tuncel ile CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Solmaz'ın istifasını istedi. Solmaz, hem belediye meclis üyeliğinden hem de partiden istifa etmek zorunda kaldı. Solmaz'ın işlemleriyle bağlantılı olarak Fen Müdürü S.B. ile Yapı Kontrol Müdürü Ö.T.'nin de istifaları alındı.

İdari soruşturma başlatıldı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kasım 2019’da gerçekleşen olayla ilgili şunları söyledi:

"Üç günlük Ankara ziyaretim sırasında, üçüncü gün, bir gün süreyle belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten belediye meclis üyesinin atmış olduğu imzaya bağlı olarak, yapılan tüm işlemler iptal edildi. Kendisinin de istifası alındı. Diğer taraftan konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili daire müdürlerinin istifası alındı. Tarafımızca idari soruşturma başlatıldı.

Hemşehrilerimiz şuna inanabilir; Söke Belediyesi olarak şeffaf ve adil bir yönetim icra ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."

 

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