Bir günde üç kadın cinayeti!

Eskişehir, Manisa ve İstanbul’da şiddet gören kadınlara destek için adliyelere gidildiği gün Bolu’da bir kadın daha öldürüldü.

Kadınlar, dün, taciz edilen, öldürülen, boğazı kesilen ve şiddet gören kadınlar için adliye koridorlarındaydı. Manisa’da, eşi Ayşegül Şimşek’i öldüren Ferhat Şimşek, üç kadın yargıçtan oluşan heyetin önündeydi. Önce, ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına mahkûm edildi. Aldatma iddiasını haksız tahrik nedeni olarak değerlendiren heyet, cezayı 20 yıla indirdi. Eskişehir’de, eski sevgilisi seramik sanatçısı Tuba Korkmaz’ın boğazını kesen Fatih Sağır, ilk kez yargıç karşısına çıktı. İstanbul’da, 36 yıllık kocası tarafından av tüfeği ile öldürülen Halide Özpolat’ın davası vardı. Sanık Ali Rıza Özpolat, ‘atipik psikoz’ olduğu bahanesiyle yine ifade vermedi.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

36 yıllık eşi Halide Özpolat’ı öldüren Ali Rıza Özpolat, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Tutuklu sanık, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü gerekçesiyle davanın dün yapılan üçüncü duruşmasına da katılmadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davayı takip eden avukat İpek Bozkurt, ‘Mahkeme, sanığın savunmasını üç duruşmadır alamadı. 36 yıllık eşini öldüren bir katil. Uzun namlulu silahıyla polise güle güle teslim olacak kadar soğukkanlı... Çok eskiden ilaç kullanmış. Tutuklandığından beri ‘atipik psikozum’ diyor” diye konuştu. Mahkeme, gelecek celse, sanığı dinlemek üzere davayı erteledi.

70 yaşındaki eşini öldürdü

Bolu’nun Karacasu beldesinde 73 yaşındaki Hasan Aslan, eşi Hayriye Aslan’ı (70) miras tartışması sonrasında 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Önceki gece 22.30’da meydana gelen cinayetten sonra sokağa çıkarak komşularına “Eşimi öldürdüm, jandarmaya haber verin” diyen yaşlı adam gözaltına alındı. Hayriye Aslan’ın cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yaşlı çiftin olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. İddiaya göre, Hasan Aslan evli olan 2 kızının kendisine bakmadığını söyleyerek, mirasını Kızılay’a bağışladı. Evlatlarına haksızlık yaptığını söyleyen Hayriye Aslan ile tartışan Hasan Aslan, karısıyla yaşadığı tartışma sonrasında Hayriye Aslan’ı 25 yerinden bıçakladı.

İlk duruşmaya büyük destek

Seramik sanatçısı, bir çocuk annesi Tuba Korkmaz’ı yaralayan Fatih Sağır, dün Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde konuştu. Tuba’nın kendisini aldattığını düşündüğünü, konuşmaya çalıştığını, Tuba konuşmayınca da tesadüfen cebinde olan maket bıçağını rastgele salladığını söyledi. Sanık, Tuba’nın boğazını kestiğini ise hatırlamadı. Oysa ki, saldırı olmadan aylar önce ayrılmışlardı. Ses telleri de kesildiği için günlerce konuşamayan Tuba Korkmaz da duruşmadaydı. Savunmasını yüksek sesle yapamadı. Tedavisi devam ediyor. Saldırı anını anlattı. Sanıktan şikâyetçi oldu. Korkmaz, dava sonrası, “Yalan dolu ifadeleri dinlemek çok zordu” dedi. Tuba’yı Feministler, Kadın Cinayetini Durduracağız Platformu, Eskişehir Barosu Kadın Hukuku Komisyonu, Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de yalnız bırakmadı. Dava öncesi yapılan açıklamalarda ortak temenni, saldırganın iyi hal ve takdir indirimi almadan, hak ettiği cezaya mahkûm edilmesiydi.

Müebbet ceza 20 yıla düştü... Yine haksız tahrik indirimi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 28 Mart günü üç çocuğunun annesi olan eşi Ayşegül Şimşek’i av tüfeğiyle vurarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Ferhat Şimşek, aldatıldığını öne sürerek cezadan kurtulmaya çalışıyordu. Savcı da esas hakkındaki görüşünde, sanık için haksız tahrik indirimi talep etmişti. Şimşek, dün üçüncü kez yargıç karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın aldatıldığı yönündeki savunmalarını inandırıcı buldu. Sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, önce 24 yıla sonra da ‘iyi halden’ 20 yıla indirildi. Mahkeme, adlatma iddiasını ağır tahrik olarak değerlendirdi. Ayşegül Şimşek’in ailesi karara tepki gösterdi. Dosya, temyize gidecek.