Bir günde nasıl profesör oldular?

T24 - Ankara Tabip Odası, yeni profesörlerin peşine düştü. Oda'ya göre doçentlikte beş yılını tamamlayan çeşitli hastanelerden 50 hoca yeni kurulan üniversitelere atanıp bir günde prof. oldular. Yeni kurumlarında bir saat bile ders vermeden eski üniversitelerine geri döndüler. Aynı anda bir üniversitede prof. başka bir hastanede başhekim, iki eğitim hastanesinde klinik şefi olarak çalışanlar var

TIP dünyası doçentlikte beş yılını tamamlayan ve yeni kurulan üniversitelerden profesörlük kadrosuna atananları tartışıyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), dedektif gibi iz sürerek, profesörlük kadrosunu aldıkları üniversitelerin kapısına dahi uğramayan veya ayda sadece bir kaç kez giden isimlerin peşine düştü ve 50 kişilik bir liste oluşturdu. Listede, aynı anda bir üniversitede profesör, başka bir hastanede başhekim, iki eğitim araştırma hastanesinde de klinik şefi olarak çalışan hekimler de var. YÖK Kanunu'na göre bir üniversitenin kadrosunda profesör olarak atananların, o üniversitede en az iki yıl fiili hizmet vermesi gerekiyor. Öte yandan bu durum, akademik dünyada kanayan çok ciddi bir başka yarayı daha ortaya koydu. Yıllarca doçent olarak görev yapan bir çok akademisyen, hak ettiği halde yalnızca kadro mevcut olmadığı ve açılmadığı için profesör olamamaktan dolayı hayli sıkıntılı.





50 HEKİMLİK LİSTE



ATO ile SES, 'uçan profesörler' olarak adlandırdıkları hekimlerin tespiti için adeta dedektif gibi bir çalışma yürüttü. 'Hülle' diye yorumladıkları bu yöntemle prof. olan isimleri araştıran ATO ve SES, önce YÖK'e ve Sağlık Bakanlığı'na başvurarak Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde isim istedi. Her iki kurumdan da olumsuz yanıt alan ATO ve SES, kendi imkanlarıyla araştırma yaparak 'uçan profesör' olarak tanımladıkları 50 ismi belirlemeyi başardı. ATO Başkanı Dr. Bayazıt İlhan oluşturdukları 50 kişilik listeyi AKŞAM'a açıkladı ve şöyle konuştu: 'Bu yöntemi kullanarak profesör olup, hiçbir üniversitede bir saat bile ders vermeden rektörlüğe getirilen var. Bu yöntemle profesör olan tıp fakültesi dekanı, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, İll Sağlık Müdürü ve çok sayıda eğitim ve araştırma hastanesi başhekimi var. Aynı kişinin aynı anda bir yerde profesör, bir yerde başhekim, iki farklı eğitim hastanesinde klinik şefi olduğu bilinmektedir ki bunca önemli, emek ve zaman isteyen görevi tek kişinin nasıl yaptığı hekimler arasında merak konusudur.'





HEMŞİRELİKTEN PROF ÜROLOG



Hazırladıkları listede çarpıcı bir çok örnek bulunduğunu da belirten Dr. İlhan, şunları söyledi: 'Hemşirelik yüksek okulundan profesörlük alan genel cerrah ve ürolog mevcut. Örneğin ürolog Çetin Dinçel. Sağlık yüksek okulundan profesörlük alan genel cerrah, kadın doğum ve kulak burun boğaz hekimleri mevcut. Üstelik hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin bu amaçla kullanıldığı görülüyor ki akademik yükseltmelerde ne derece sıkıntılı bir durumda olduğumuzun açık bir göstergesi. Hekimler arasında her türlü liyakat ve akademik kriterin dolambaçlı yollarla aşındırıldığı düşüncesi maalesef ki çok yaygın.'





PROF. MAAŞI ÜNİVERSİTEDEN



Bu şekilde ataması yapılan hocalar, maaşlarını, profesör kadrosuna dahil oldukları üniversiteden alırken Sağlık Bakanlığı'na bağlı atandıkları devlet hastanelerin de döner sermaye gelirlerinden yararlanıyorlar. Emekli olmaları durumunda da maaşları kendilerine emekli profesör maaşı olarak ödeniyor.





BİRBİRİNDEN İLGİNÇ İSİMLER



ATO Başkanı Dr. Bayazıt İlhan'ın açıkladığı 50 kişilik listedeki isimler arasında Sakarya üniversitesi Tıp Fakültesi'nden prof.'luk unvanı alan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. İrfan Şencan, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden prof. unvanı alan İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu ve İstanbul Üniversitesi Florence N. Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan prof'luk unvanı bulunan Ankara Keçiören Hastanesi Başhekimi ürolog Prof. Ali Coşkun da bulunuyor. Listedeki diğer isimler de şunlar:



Nurullah Zengin

Ümit Topaloğlu

Mustafa Öncel

Mahir Özmen

A. Yaser Müslümanoğlu

Ali İhsan Dokucu

Burhan Dadaş

Suat Turgut

Yüksel Altuntaş

Ali Coşkun

Çetin Dinçel

M. Fatih Avşar

Ahmet Kutluhan

Mehmet Bilge

Adil Eryılmaz

M. Cem Turan

Orhan Gedikli

Sefa Saygılı

Şaban Şimşek

Hüseyin Katılmış

M. Derya Balbay

M. Zafer Berkman

Osman Güler

A. Filiz Avşar

Ahmet Metin

Ali Çayköylü

Bekir Çakır

Ekrem Algül

Engin Bozkurt

Erhan Reis

Erol Şener

Faik Özveren

Hakan Kulaçoğlu

Münir Demirci

Ömer Anlar

Erdal Birol Bostancı

İlknur Bostancı

İrfan Şencan

Metin Doğan

Murat Bozkurt

Musa Akoğlu

Erol Göka

Selami Akkuş

F. Tülin Kayhan

Selami Albayrak

Turhan Caşkurlu

Vedide Tavlı

Nurettin Karaoğlanoğlu

Halil Arslan

İhsan Karaman







