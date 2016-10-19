Bir günde 800 bin Euro kaybetti!

Trabzonspor, Senegalli futbolcusu Dame N'Doye'nin garanti ücretini 2.5 milyon Euro'dan, 1.7 milyon Euro'ya indirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dame N'Doye'nin 10 Ağustos 2015 başlangıç ve 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin, ödemeler başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, anlaşmaya göre N'Doye'ye, 2016-2017 ile 2017-2018 futbol sezonları için 2 milyon 500 bin Euro yerine, 1 milyon 700 bin Euro garanti ücreti ödeneceği kaydedildi.