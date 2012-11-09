T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir günde 8 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Suriye'den Türkiye'ye 8 bin kişinin sığındığını bildirdi

09 Kasım 2012 15:27

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısı 113 bine yaklaştı. Son 24 saat içinde Suriye'den Türkiye'ye 8 bin kişinin sığındığı bildirildi.
 
Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Suriye'den Türkiye'ye 8 bin kişinin sığındığını bildirdi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da, Türkiye'de bugün itibarıyla 112 bin 883 Suriye vatandaşı bulunduğunu açıkladı.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, Hatay'da 5, Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman'da birer olmak üzere 13 çadır kentle Kilis'te 12 bin kişilik konteyner kent kurulduğu hatırlatıldı.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle bugüne kadar Türkiye'ye gelen 155 binden fazla Suriyelinin her türlü insani yardım ihtiyacının karşılandığı belirtilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca çadır kentler ve konteyner kentte barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, haberleşme, bankacılık ve diğer hizmetlerin verildiği ifade edildi.

Kamplarda okul, cami, ticaret, polis ve sağlık merkezi, çocuk oyun alanları, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arıtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatıların da yer aldığına işaret edilen açıklamada, konteyner kent ve çadır kentlerde Suriye vatandaşlarına günlük üç öğün sıcak yemek verilmeye devam edildiği bildirildi.

Bugüne kadar Türkiye'ye toplam 158 bin 940 Suriyelinin geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugüne kadar toplam 46 bin 57 Suriye vatandaşı ülkesine döndü. Bugün itibarıyla Hatay'da 12 bin 61, Gaziantep'te 22 bin 87 (8 bin 357'si İslahiye, 6 bin 504'ü Karkamış, 7 bin 226'sı Nizip çadır kentlerinde) Kilis'te 13 bin 41, Şanlıurfa'da 35 bin 685 (19 bin 626'sı Ceylanpınar'da, 16 bin 59'u Akçakale çadır kentlerinde), Kahramanmaraş'ta 15 bin 177, Osmaniye'de 8 bin 249 ve Adıyaman'da 5 bin 861 kişi barındırılıyor. 107'si refakatçi, 615'i hasta ve yaralı olmak üzere toplam 722 kişi hastanede. Hastanedekilerle birlikte ülkemizde toplam 112 bin 883 Suriye vatandaşı bulunuyor.''


2 Suriyeli general daha Türkiye'de


Bu arada bugün de Suriye ordusu mensubu 2 general, 11 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen ile asker ve asker ailesi 71 kişi Türkiye'ye sığındı.

ETİKETLER

suriyelimültecitürkiyeafad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24