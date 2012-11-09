Bir günde 8 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısı 113 bine yaklaştı. Son 24 saat içinde Suriye'den Türkiye'ye 8 bin kişinin sığındığı bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Suriye'den Türkiye'ye 8 bin kişinin sığındığını bildirdi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da, Türkiye'de bugün itibarıyla 112 bin 883 Suriye vatandaşı bulunduğunu açıkladı.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, Hatay'da 5, Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman'da birer olmak üzere 13 çadır kentle Kilis'te 12 bin kişilik konteyner kent kurulduğu hatırlatıldı.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle bugüne kadar Türkiye'ye gelen 155 binden fazla Suriyelinin her türlü insani yardım ihtiyacının karşılandığı belirtilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca çadır kentler ve konteyner kentte barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, haberleşme, bankacılık ve diğer hizmetlerin verildiği ifade edildi.

Kamplarda okul, cami, ticaret, polis ve sağlık merkezi, çocuk oyun alanları, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arıtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatıların da yer aldığına işaret edilen açıklamada, konteyner kent ve çadır kentlerde Suriye vatandaşlarına günlük üç öğün sıcak yemek verilmeye devam edildiği bildirildi.

Bugüne kadar Türkiye'ye toplam 158 bin 940 Suriyelinin geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugüne kadar toplam 46 bin 57 Suriye vatandaşı ülkesine döndü. Bugün itibarıyla Hatay'da 12 bin 61, Gaziantep'te 22 bin 87 (8 bin 357'si İslahiye, 6 bin 504'ü Karkamış, 7 bin 226'sı Nizip çadır kentlerinde) Kilis'te 13 bin 41, Şanlıurfa'da 35 bin 685 (19 bin 626'sı Ceylanpınar'da, 16 bin 59'u Akçakale çadır kentlerinde), Kahramanmaraş'ta 15 bin 177, Osmaniye'de 8 bin 249 ve Adıyaman'da 5 bin 861 kişi barındırılıyor. 107'si refakatçi, 615'i hasta ve yaralı olmak üzere toplam 722 kişi hastanede. Hastanedekilerle birlikte ülkemizde toplam 112 bin 883 Suriye vatandaşı bulunuyor.''



2 Suriyeli general daha Türkiye'de



Bu arada bugün de Suriye ordusu mensubu 2 general, 11 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen ile asker ve asker ailesi 71 kişi Türkiye'ye sığındı.