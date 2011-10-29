-Bir günde 450 başvuru VAN (A.A) - 29.10.2011 - Van'daki depremin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 3 bin depremzedenin istihdam edileceğinin açıklanmasının ardından oluşturulan irtibat bürosuna, bir günde 450 kişi başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Van merkez ve Erciş ilçesinde 3 bin depremzedenin istihdam edileceğini açıklamasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde irtibat bürosu kuruldu. Kurulan ofise, bir günde 450 başvuru yapıldı. Bir müdür ile 7 personelin görev yaptığı irtibat bürosunda vatandaşların müracaatlarını alan görevliler, başvuruda bulunan 18 yaşından büyük 40 yaşından küçük kişileri, hemen işe başlatıyor. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, Van'da 2 bin, Erciş'te bin kişi istihdam edilecek. 6-8 aylık zaman diliminde görev yapacak personel, özellikle depremzedelere ulaşan yardımların dağıtımında ve depremzedelerin hizmetinde kullanılacak. Başvuruda bulunan kadınlardan 24'ü ise, depremden büyük zarar gören 12 köyde kurulacak çamaşırhanelerde istihdam edilecek.