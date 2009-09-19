Bir günde 108 kaçak yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada dün (18.09.09) gün içinde çeşitli bölgelerde 108 kaçağın yakalandığını açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Edirne il merkezinde yapılan kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 19 Filistin, 10 Gürcistan, 9 Myanmar, 6 Somali, 2 Tunus, 1 Irak, 1 İran uyruklu toplam 48 kaçak gözaltına alındı.



Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 23 Pakistan, 11 Filistin, 5 Myanmar, 3 Gürcistan, 1 Afganistan uyruklu toplam 43 kaçak, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçen 15 Pakistan uyruklu kaçak ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşı da güvenlik güçlerince yakalandı.