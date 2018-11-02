"Bir 'günah keçisi'ne ihtiyaç olursa, suçlu Fırat Aydınus"

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün karşı karşıya gelecek. İki takımın da hedefi 3 puan. Derbinin hakemi Fırat Aydınus. Aydınus hakkında bir değerlendirme yapan Fanatik yazarı Deniz Çoban, "Çok büyük aksilikler ve ters pozisyonlar olmasa, bu maçın da altından rahatlıkla kalkabilir" diyerek, "Bir 'günah keçisi'ne ihtiyaç olursa, suçlu hep hakemdir" ifadesini kullandı.

"Allah Fırat Aydınus'u korusun" başlığıyla bir yazı kaleme alan Çoban derbinin hakemiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

Aydınus’un derbilerdeki yönetim anlayışını ezberledik artık. Maç planını, erken kart göstermemek üzerine kuruyor. Oyun sertleşmeye başlayınca kartlarına müracaat ediyor. Bugüne kadar bu dengeyi çoğunlukla sağladı. Maç kontrolünü bu metotla hep elinde tuttu. Çok büyük aksilikler ve ters pozisyonlar olmasa, bu maçın da altından rahatlıkla kalkabilir. Fakat burası Türkiye! Bir “günah keçisi” ne ihtiyaç olursa, suçlu hep hakemdir!

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