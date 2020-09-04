BirGün yazarı Yalçın Karatepe: Her sabah Resmi Gazete’de bir karar yayımlayarak kuralları istediğiniz gibi değiştiremezsiniz, bu belirsizliğe yol açar

BirGün yazarı ekonomist Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ekonominin keyfiyetle yönetilemeyeceğini, kısa vadeli çözümlerin ekonomi politikasını oluşturmayacağını yazdı.

Karatepe bugünkü yazısında, "Ekonomi, iktidar gücünü elinde bulunduranların keyfine göre yönetilebilecek bir şey değildir. Yönetimin “uygun gördüğünü” ekonomi aktörleri kabul etmek zorunda da değildir. Çünkü ekonomi keyfiyete değil, insanların pozisyon almalarına göre sonuç doğurur. Ekonomik karar alanların nasıl davrandıklarına ilişkin de kocaman bir iktisat yazını ortada duruyor" diye yazdı.

Ekonomide belirsizliklerin karar alma mekanizmalarını etkilediğini belirten Karatepe şöyle devam etti: "Her sabah Resmi Gazete’de bir karar yayımlayarak kuralları istediğiniz gibi değiştiremezsiniz. Çünkü bu belirsizliğe yol açar ve insanlar hangi kuralların nasıl ve ne zaman değişeceği konusunda tahminde bulunamayacakları için karar almaktan kaçınırlar, mesela yatırım yapmak istemezler."

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