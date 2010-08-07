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Dünya

BİR GÜN ÖNCE KAÇIRILAN GEMİ SERBEST NAİROBİ (A.A)

07 Ağustos 2010 18:55

-BİR GÜN ÖNCE KAÇIRILAN GEMİ SERBEST  NAİROBİ (A.A) - 07.08.2010 - Somalili deniz korsanlarının kaçırdıkları "MV Syria Star" adlı yük gemisini bir gün sonra serbest bıraktığı bildirildi. AB'nin korsanlıkla mücadele görev gücünden yapılan açıklamada, korsanların dün kendi kararlarıyla gemiden ayrıldığı ve geminin kurtarma botlarından biriyle gemiden uzaklaştıkları belirtildi. Açıklamada, AB görev gücüne ait bir savaş gemisinin kaçırılma sırasında çıkan çatışmada yaralanan iki mürettebata tıbbi yardım sağladığı da kaydedildi. Şeker yüklü gemi, Aden körfezinde seyrederken 22'si Suriyeli, 2'si Mısırlı mürettebatıyla birlikte kaçırılmıştı. Somalili korsanların halen yüzlerce kişilik mürettebatı bulunan 16 gemiyi ellerinde tuttuğu bildiriliyor.

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