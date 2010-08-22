'Bir gün kendi anayasamızı yazacağız'

T24 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, kendi anayasalarını yazmak için 12 Eylül referandumunu boykot ettiklerini belirterek, “Bizim rengimiz belli; sarı, kırmızı, yeşildir. Taraflarımızı en güçlü şekilde örgütleyeceğiz. Onlar bu renkleri kabul edecek ve onlar bizim yazdığımız yeni anayasayla Kürt halkına özgürlük ve demokratik özerk Kürdistan gelecek” dedi.



Kışanak, Batman’da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingde özetle şöyle konuştu:

“Ak Parti hükümetine destek olmayacağız. Halkımız demokratik taleplerini referandum sandıklarını boş göndererek yeni bir anayasa çıkartmayı başaracaktır. Ana dilde eğitim, düşünce, örgütlenme, inanç özgürlüğü, başörtüsüne özgürlük için, bunların hiçbiri Tayyip’in anayasasında yok. 12 Eylül günü sandıklardan boykot çağrısı, evet, hayırlardan daha fazla çıkacaktır. 12 Eylül referandumunu yeni Anasaya yazmak için boykot ediyoruz. (Abdullah Öcalan’ı kast ederek) Önderliğimizin özgürlüğü de bizim elimizde. Şimdiden yeni anayasamız hayırlı uğurlu olsun.

‘Rengimiz belli’

Tayyip Erdoğan’a diyoruz ki; biz tarafımızı seçmişiz, sevginin, barışın, kardeşliğin tarafıyız. Bizim rengimiz belli sarı, kırmızı, yeşildir. Rengimiz bu kadar açık ve net ortada. Taraflarımızı en güçlü şekilde örgütleyeceğiz. Onlar bu renkleri kabul edecek ve onlar bizim yazdığımız yeni anayasayla Kürt halkına özgürlük ve demokratik özerk Kürdistan gelecek. AKP’nin anayasasın kap kara, hiçbir renk yok. Bizim anayasamızda tüm renkler olacak, bizim bu mücadelemiz aynı zamanda demokratik özerklik projesini sizlerle paylaşma ve tüm Türkiye’ye anlatma düşüncesidir.

Demokratik özerkliği, sadece devletten beklemiyoruz, tüm halkımızı, tüm farklılığıyla örgütlü mücadeleye dönüştürme çabasındayız. Hepinizi bu mücadeleye en güçlü şekilde katılmaya, bedel vermeye, hizmet etmeye davet ediyoruz. Birlik, beraberliğimiz olursa başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.

Gelecek bizim ellerimizde, özgürlük ve eşitlik bizim elimizde. Önderimizin özgürlüğü de bizim elimizde. Diyalogun başlaması, örgütümüzün büyükleri irademizi açığa çıkarmalıyız.”

