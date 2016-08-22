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“Bir gün doğacak küllerinden Hande; soracak hesabını aileden, devletten, erkekten”

Yakılarak öldürülen Hande Kader için yürüdüler

22 Ağustos 2016 01:20

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği çağrısıyla yakılarak öldürülen Hande Kader için Taksim’de Tünel meydanında yürüyüş düzenlendi.

Saat 19.00’da başlayan yürüyüşte gökkuşağı bayrakları taşındı ve dövizlerle Hande Kader’in katledilmesi protesto edildi. Kortejin önünde “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, Hande Kader için adalet, herkes için adalet” dövizi taşındı.

Bianet'te yer alan habere göre, dövizlerde “Trans cinayetleri politiktir”, “Zulüm bizdense ben bizden değilim”, “Tecavüz, yakmak, öldürmek, hangi kitapta yazıyor hafız?”, “Sessiz kalma suça ortak olma”, “Bir gün doğacak küllerinden Hande, soracak hesabını aileden, devletten, erkekten” gibi sloganlar yazıyordu.

Yürüyüş boyunca Tünel ve Beyoğlu caddesinde polis ekipleri kalabalık biçimde kitleyitakip etti. Yürüşüş kolunun Galatasaray Meydanı'na ulaşmasını barikat kurarak engelledi. 

Hande Kader 7 Ağustos 2016 günü kaybolmuştu. Yakılmış bedini Zekeriyaköy’de 12 Ağustos günü bulunmuştu. Arkadaşları Hande kader bulunduğu günden başlayarak adalet için eylem yapıyor. “Hande Kader için Adalet Herkes için Adalet” başlığıyla yapılan eylem çağrısının yanı sıra sosyal medya kullanıcıları #HandeKadereSesVer etiketiyle tepkilerini dile getiriyor.

 

Ne olmuştu?

 

Hande Kader 7 Ağustos 2016 günü kaybolmuştu. Yakılmış bedini Zekeriyaköy’de 12 Ağustos günü bulunmuştu. Arkadaşları Hande kader bulunduğu günden başlayarak adalet için eylem yapıyor. “Hande Kader için Adalet Herkes için Adalet” başlığıyla yapılan eylem çağrısının yanı sıra sosyal medya kullanıcıları #HandeKadereSesVer etiketiyle tepkilerini dile getiriyor. 

ETİKETLER

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