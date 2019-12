'Bir gün Diyarbakır yürüyüşü yapacağım'

T24

TOPAÇ GİBİ FIRILDAK



DİYARBAKIR ŞAŞIRTACAK



HSYK ATAMALARI

HİÇ ZARAR GÖRMEDİM

Bahçeli, şehit cenazeleri başta olmak üzere bazı olaylarda MHP’nin olay çıkarıp sömürü yaptığı iddialarına “bozkurt” işaretini göstererek yanıt verdi.Herkesin bozkurt işareti yapabileceğini dile getiren Bahçeli, “Malum ülkücülerin bozkurt işareti var. Herkesin yapması kolay. Şu işareti şöyle yaparsanız metalcilerin rockçuların işareti. Böyle yaparsanız ülkücülerin. İstanbul’da havaalanı etrafında yılda bir kez metalciler toplantı yapıyor. Eğer bu ayrımı tam farkedememişseniz, ‘burada bu ülkücüler ne geziyor’ diye söyleyenler var. Ükücülerden oraya giden olabilir normal ama o işaretle bu işareti karıştırmamak lazım” dedi. Bahçeli, metalcilerle, bozkurt işaretini eliyle uygulamalı gösterirken, ABD yöneticilerinin çocuklarının da bu işareti yaptıklarını kaydetti.Bahçeli, önceki gece Show Tv’de yayınlanan Siyaset Meydanı programında şu mesajları verdi:Adana’nın tabiridir. İktidar için söyledim. Adana’nın feriştahi gelsin, öyle tokat yiyeceksin ki firiştek (topaç) gibi tepe üstü yıkılacaksın.Şu an Diyarbakır’a gitmiyorum. Gidilebilir her zaman. Türkiye’yi kaosa sokmamak bazı olaylara sebebiyet vermemek için gitmiyorum. Türkiye’de bazı olaylar bir kıvılcıma bağlıdır. Ama bir gün büyük bir Diyarbakır yürüyüşü yaparsam hiç şaşırmayınız.Birtakım çevrelerin eliyle, ‘bugün HSYK Alevi örgütlenmesi haline dönüştü bunu onlardan kurtacağız’ propagandasıyla HSYK’ya tavır tehlikeli yoldur. Alevi kardeşlerimizin her türlü görevi üstlenme hakkı vardır.12 Eylül’de hiç zarar görmedim ama önemli sıkıntılarla karşılaştık. Doktora tezim 9 yıl sürdü. 12 Eylül’de anayasaya ‘hayır’ oyu kullandım. Yüzde 8,5 içindeyim.