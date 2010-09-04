'Bir gün Diyarbakır yürüyüşü yapacağım'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin firiştek (topaç) gibi fırıldak olduğunu, tepe üstü yıkılacağını öne sürdü. Bahçeli, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın kitabında yer alan emniyet içindeki Fethullahçı yapılanma iddiaları için, “Ergenekon, Balyoz gibi soruşturulsun” dedi.
Bahçeli, şehit cenazeleri başta olmak üzere bazı olaylarda MHP’nin olay çıkarıp sömürü yaptığı iddialarına “bozkurt” işaretini göstererek yanıt verdi.
Herkesin bozkurt işareti yapabileceğini dile getiren Bahçeli, “Malum ülkücülerin bozkurt işareti var. Herkesin yapması kolay. Şu işareti şöyle yaparsanız metalcilerin rockçuların işareti. Böyle yaparsanız ülkücülerin. İstanbul’da havaalanı etrafında yılda bir kez metalciler toplantı yapıyor. Eğer bu ayrımı tam farkedememişseniz, ‘burada bu ülkücüler ne geziyor’ diye söyleyenler var. Ükücülerden oraya giden olabilir normal ama o işaretle bu işareti karıştırmamak lazım” dedi. Bahçeli, metalcilerle, bozkurt işaretini eliyle uygulamalı gösterirken, ABD yöneticilerinin çocuklarının da bu işareti yaptıklarını kaydetti.
Bahçeli, önceki gece Show Tv’de yayınlanan Siyaset Meydanı programında şu mesajları verdi: TOPAÇ GİBİ FIRILDAK
Adana’nın tabiridir. İktidar için söyledim. Adana’nın feriştahi gelsin, öyle tokat yiyeceksin ki firiştek (topaç) gibi tepe üstü yıkılacaksın. DİYARBAKIR ŞAŞIRTACAK
Şu an Diyarbakır’a gitmiyorum. Gidilebilir her zaman. Türkiye’yi kaosa sokmamak bazı olaylara sebebiyet vermemek için gitmiyorum. Türkiye’de bazı olaylar bir kıvılcıma bağlıdır. Ama bir gün büyük bir Diyarbakır yürüyüşü yaparsam hiç şaşırmayınız. HSYK ATAMALARI
Birtakım çevrelerin eliyle, ‘bugün HSYK Alevi örgütlenmesi haline dönüştü bunu onlardan kurtacağız’ propagandasıyla HSYK’ya tavır tehlikeli yoldur. Alevi kardeşlerimizin her türlü görevi üstlenme hakkı vardır. HİÇ ZARAR GÖRMEDİM
12 Eylül’de hiç zarar görmedim ama önemli sıkıntılarla karşılaştık. Doktora tezim 9 yıl sürdü. 12 Eylül’de anayasaya ‘hayır’ oyu kullandım. Yüzde 8,5 içindeyim.