Bir gün derneğe gitmedi 1.1 milyon dolardan oldu

T24 - ABD’deki bir derneğin üyelerinin ortak aldığı bilete 16 milyon dolar çıktı. Dernekte olmayan ancak payını ödeten kadına ise ikramiyeden payı verilmedi!..



ABD’nin Florida eyaletindeki Hacienda Hills Club isimli derneğin üyeleri dokuz yıldır her hafta ortak bilet alıyordu. Jeanette French (72) isimli kadın son biletin alındığı gün tesadüfen dernekte yoktu. Normalde, bileti alamayan birinin yerine diğer üyelerin ödeme yaptığı grupta yine aynı yöntem uygulandı. Jeanette derneğe döndüğü gün kendi payını arkadaşlarına ödedi. Ancak üyeler, 16 milyon dolar (25 milyon TL) çıkan bilete bir dolarlık katkısını yapmadığı gerekçesiyle büyük ikramiyeyi Jeanette ile paylaşmak istemedi.



İkramiyenin dağıtımının durdurulması için başvuruda bulunan Jeanette’ın avukatı Tom Culmo, “Ödemesini yaptığında Jeanette’a kontrol etmesi için bilet verildi ve kazandıklarını öğrendiği halde parayı paylaşacaklarından hiçbir şüphe duymadığı için Jeanette bileti geri verdi” diye konuştu. Üyeler, paylaşmadıkları takdirde kişibaşı 1.3 milyon dolar, Jeanette’i ortak ederlerse 1.1 milyon dolar alacak.





