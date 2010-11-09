-BİR GRUP ASKERİ PERSONEL ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Tuğamiral Şafak Yürekli'nin de aralarında bulunduğu bir grup askeri personel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Merkez Komutanlığına ait sivil bir araçla adliyeye getirilen Tuğamiral Yürekli ve diğer askeri personelin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ifade vermeleri bekleniyor.