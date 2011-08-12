-Bir grup muvazzaf asker ifade için adliyede İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Bir grup muvazzaf asker, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı bir araçla Çırağan Caddesi'ndeki hakim ve savcıların kullandığı kapıdan adliyeye giriş yapan askerler, daha sonra savcılık katına çıktı. Muvazzaf askerlerin, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade vereceği öğrenildi.