-Bir grup muvazzaf asker Adliye'ye geldi İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında bir grup muvazzaf asker ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı bir araçla Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan adliyeye giriş yapan bir grup muvazzaf asker, daha sonra savcılık katına çıktı. Askerlerin ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade verecekleri öğrenildi.