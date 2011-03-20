-BİR GRUP MUVAZZAF ASKER ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayet davasıyla ilgili gözaltına alınan bir grup muvazzaf asker adliyeye getirildi. Gözaltına alınan muvazzaf askerler, Merkez Komutanlığındaki işlemlerin ardından minibüsle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alınan zanlıların, soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadelerinin alınması bekleniyor. Daha önce de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilmişti.