T24 LogoT24 Logo
Gündem

BİR GRUP MUVAZZAF ASKER ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

20 Mart 2011 15:50

-BİR GRUP MUVAZZAF ASKER ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayet davasıyla ilgili gözaltına alınan bir grup muvazzaf asker adliyeye getirildi. Gözaltına alınan muvazzaf askerler, Merkez Komutanlığındaki işlemlerin ardından minibüsle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alınan zanlıların, soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadelerinin alınması bekleniyor. Daha önce de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24