Bir grup MHP'li, Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun bulunduğu salonu bastı!

Mersin'in Silifke ilçesinde, konuşma yapmayı bekleyen Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun bulunduğu salona bir grup salırgan baskın düzenledi. S Saldırganların “Hareketin lideri Bahçeli” sloganları attığı duyuldu. Çıkan kargaşa sırasında hareketli anlar yaşanırken Özdağ ve Halaçoğlu salondan çıkarıldı.

Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

Odatv’ye konuşan Halaçoğlu, saldırı sonrası ilk olarak şunları söyledi:

"Bizim böyle hareketlerle yılacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz bir kişinin iktidarı için yola çıkmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlementer sistemi ve değerlerinin devamı için yola çıktık. Bu Anayasa'yı savunmak suç mu? Bu Anayasa'yı korumak için namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik."

"Hayır demek için malzeme veriyorlar"

Halaçoğlu, daha sonra RS FM’de Yavuz Oğhan’a yaşadıklarını anlatırken "Saldırganları genel merkez mi yönlendiriyor?" sorusunu "Muhtemelen" diye yanıtladı. Halaçoğlu, "Devlet Bahçeli'nin 'Ülkücü işini yarım bırakmaz' sözleri talihsiz bir açıklamaydı. Grup kendi kendine yapmaz bunları. Bunları yönlendirenlerin kim olduğu belli ve onları kınıyorum" açıklamasını yaptı.

Halaçoğlu, şunları söyledi:

"Anayasa değişikliği ile ilgili 'Evet' ve 'Hayır'ın getireceklerini anlatmak için toplantıya başladık. Ancak ülkücü olduğunu söyleyen bir grup içeri girip, masaları dağıttı. Polis müdahale ettiği saldırganları salondan çıkardı. Programa kaldığımız yerden devam ettik.

"Benim 'Hayır' dememden korkmuyorlarsa, konuşmalarımı neden engelliyorlar? 'Hayır' diyenleri engellemekle 'Evet'in sayısını mı yükselteceksiniz? Yarın tek adam olduğunuzda çok daha kötüsü olmayacak mı? Millete 'Hayır' demek için çok güzel malzeme veriyorlar. Onlara teşekkür ediyorum."

Özdağ: Akacak her kandan Bahçeli sorumludur!

Yine Odatv’ye konuşan Özdağ da şu ifadeleri kullandı:

"Bana 2005'te de Silifke'de saldırmışlardı. Polis havaya ateş açınca dağıldılar. Ancak bu saldırıda polisin açık ihmali olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir merdiven vardı, orayı açık bıraktılar. Kaçacağımızı düşünüyorlardı ama oturduk. Polis bizi korumak zorunda kaldı. Bu Bahçeli'nin dünkü emrinin sonucudur. Akacak her damla kandan o sorumludur."

Sinan Oğan da saldırıya uğramıştı

Bahçeli'ye muhalif isimlerden Sinan Oğan da Bahçeşehir Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma sırasında saldırıya uğramıştı. Bahçeli, saldırı için "Ülkücü işini yarım bırakmaz" demişti.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’den ihraç edilen ve referandum için ‘hayır’ çalışması yürüten siyasilerden Sinan Oğan'a yönelik saldırıyla ilgili "Neresini değerlendireyim. Bir kişi var, kürsüyü deviriyor. Ülkücü hiçbir işi yarım bırakmaz..." demişti.