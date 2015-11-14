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Bir grup Kürt Silvan için Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nı işgal etti

Lahey polisi işgal eylemini gerçekleştiren gruptan 18 kişiyi gözaltına aldı

14 Kasım 2015 02:09

Lahey'de bir grup Kürt, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 Kasım'dan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı ve "bölge halkına yönelik uygulamalara dikkat çekmek amacıyla" Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nı işgal etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre,  Hollanda Kürt Federasyonu'na (Fedkom) bağlı bir grup, bu akşam Lahey'deki Hollanda Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.

Göstericilerden yaklaşık 30 kişi bakanlık binasına girerek işgal eylemi gerçekleştirdi. Lahey polisi, Dışişleri Bakanlığı binasına izinsiz girdikleri gerekçesiyle 18 kişiyi gözaltına aldı. Kürt Federasyonu yetkilileri, amaçlarının "Silvan'da 10 günden bu yana devam eden ablukaya dikkat çekmek" olduğunu belirtti.  Federasyon yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Avrupa'nın ilgisini Silvan'a yöneltmek için belirli noktalarda eylem kararı alındı. Bu amaçla ilk eylem Amsterdam Schipol Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Daha sonra da Hollanda Dışişleri Bakanlığı binası işgal edildi.

 

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