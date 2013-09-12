Bir Grup Ateist: Adnan Oktar hakkındaki suç duyurusu tamamlandı

Hülya Karabağlı / Ankara

‘Bir Grup Ateist’, Adnan Oktar hakkında yaptıkları suç sona gelindiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Çifte standarda dikkat çekmek için böyle bir eylemde bulunduklarına dikkat çeken ‘Bir Grup Ateist’, “Elbette ki herkes için ifade özgürlüğünden yanayız. Ne Adnan Oktar ve benzerlerinin, ne de ateist ve dinsizlerin fikirleri yüzünden ceza almasını haklı buluyoruz” dedi.

“Bizim itirazımız, farklı kesimlerin farklı muameleye tabi tutulmasınadır. Bu suç duyurusu vesilesiyle bu konuda sesimizi topluma yeterince duyurduğumuz için mutluyuz” denilen yazılı açıklama şöyle.

Ateistler, din muhaliflerine TCK’nin 216. Maddesi

Ateistlerin, evrimcilerin ve din muhaliflerinin geçtiğimiz yıllarda sürekli TCK 216. maddeden açılan davalarla rahatsız edilmeleri, Fazıl Say ve Sevan Nişanyan gibi bazılarının süreç sonucunda hapis cezasına çarptırılmaları; fakat bunun yanında tüm eserlerinde ve pek çok TV yayınında ateistlere, evrimcilere, materyalistlere, Marksistlere ve benzeri birçok kesime sürekli küfür ve hakaret eden Adnan Oktar ve benzerlerinin hiçbir kovuşturmaya uğramamaları gözlerden kaçmamaktaydı.

Fazıl Say ve Sevan Nişanyan ceza alınca

Bu duruma dikkat çekmek için, 2012 yılında Adnan Oktar aleyhine grup olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu suç duyurularının dosyaları daha sonra savcılık tarafından birleştirilip, birlikte incelenmiş ve bu yılın ilk aylarında bu birleştirilmiş dosya için takipsizlik kararı çıkmıştı. Bu kararın çıktığı aynı günlerde, önce Fazıl Say ve sonra da Sevan Nişanyan'ın 216. maddeden ceza almalarının üzerine, bu konuda o zaman basın bildirileri göndermiş ve ortadaki çarpıklığı kamuoyunun gözlerinin önüne sermiştik.

O dönemde, ayrıca bu takipsizlik kararına da resmi bir itirazda bulunduk. Geçtiğimiz günlerde, takipsizlik kararına yaptığımız bu itirazın da sonucu alınmış ve beklendiği üzere takipsizlik kararı yerinde bulunmuş ve durumda bir değişiklik yapılmamıştır.

Adnan Oktar’ın küfür ve hakaretleri

Bizim yaptığımız suç duyurusu dosyaları neticesinde gerçekleştirilen soruşturma sonucu, Adnan Oktar'ın küfür ve hakaretlerinin hedef kesimler için tahrik teşkil ettiğine savcılık tarafından karar verilmiş olmasına rağmen, bunların söz konusu kesimler için gerçek ve yakın bir tehlikeye işaret etmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı alınmıştı.

Ezici çoğunluk olan inançlılar için nasıl tehdit oluşabilir

Bu durum, Fazıl Say, Sevan Nişanyan ve blog sayfalarında, facebook'da, youtube videolarında yazdıkları ve söyledikleri yüzünden dava edilen ve hatta cezaya çarptırılan onca kişinin yaptıklarının ezici çoğunluk olan inançlılar için nasıl olup da gerçek ve yakın bir tehlike oluşturduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Üstüne üstlük, gerçek ve yakın tehlike altında yaşayanların asıl dinsizler ve ateistler olduğu da açıktır, çünkü bu kişiler içinde yaşadıkları toplumdaki yaygın inancı paylaşmamaktadırlar. Ayrıca basında sıkça bu tür kişilerin karşılaştığı baskılar ve şiddet eylemlerine ilişkin haberler yer almaktadır. Dolayısıyla, asıl kimlerin yakın ve gerçek bir tehlike altında olduğu açıktır.

Unutulmasın, hiçbir ateist yalnız değildir.