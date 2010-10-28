-BİR GRUP ASKERİ PERSONEL ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir grup askeri personel, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Merkez Komutanlığına ait sivil bir araçla adliyeye ulaştırılan askeri personelin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ifade vermesi bekleniyor. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 8 kişi de adliyeye gönderildi.