Bir gözü görmeyen köpeğe sahip aranıyor

ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, aracın çarptığı sokak köpeğinin bir gözü görme yetisini kaybetti. Bakımevi yetkilileri köpeği sahiplendirmek istediklerini söyledi.

Atatürk Meydanı\'nda esnafın bakıp beslediği \'Korsan\' isimli sokak köpeğine bir süre önce araç çarptı. Esnafın bildirmesi üzerine Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ne götürülen köpek, veterinerler tarafından muayene edildi. Köpeğin bir sağ gözününün görme yetisini kaybettiği belirlenirken, diğer tedavileri yapıldı. Yetkililer sağlığına kavuşan köpeği sahiplendirmek istediklerini belirtti.



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