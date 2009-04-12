Bir golü 19 milyon dolar

ABD'nin LA Galaxy takımında 2 sezonda sadece 5 gol atabilen David Beckham transferinden 29, sponsorluklardan da 66 milyon dolar kazandı.



Forbes Dergisi'nin yayınladığı en çok kazanan yıldız futbolcular listesinde yeşil sahaların birbirinden ünlü yirmi futbolcusu yer alıyor. Geçtiğimiz yılki kazançlarının toplamı 377 milyon doları bulan futbolcular, spor kulüplerinden aldıkları ücret ve primlerin yanısıra yaptıkları sponsorluk anlaşmaları ve reklamlardan da bir o kadar para kazanıyor. Listenin en çok kazanan futbol starları sıralamasında birincilik koltuğuna David Beckham oturdu. ABD'deki son iki sezonunda 95 milyon dolar gelir elde eden Los Angeles Galaxy takımının ünlü oyuncusu 30 maçta sadece 5 gole imza attı. AC Milan'a kiralanan Beckham gol başına 19 milyon dolar kazandı.



Listede en pahalı yıldızları kadrolarında bulunduran kulüpler arasında AC Milan, Chelsea ve Manchester United başı çekiyor.



Sponsorluk da kazandırdı



İngiliz futbolcu, Adidas, Motorola ve Armani gibi dünyaca ünlü markaların sponsorluk anlaşmalarından son iki yılda 66 milyon dolar kazandı. 2008 yılında 21 milyon dolar gelir elde eden Cristiano Ronaldo, bunun 9 milyon dolarını Nike ve Coca Cola'nın da yer aldığı sponsorluk anlaşmalarından kazandı. Geçtiğimiz yıl 18'er milyon dolar gelir elde eden Chelsea'nın yıldızları Frank Lampard ve John Terry de sadece sponsorluk anlaşmalarından 7'şer milyon dolar kazandı. Arjantinli yıldız Messi de kazancının 7 milyon dolarını sponsorluk gelirlerinden elde etti. Listede yeralan ençok kazanan futbolcuların 4'er tanesi Rus milyarder Roman Abromovich'in takımı Chelsea ile İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin takımı AC Milan'da top koşturuyor.



Futbol milyarderi listesinde çelik kralı birinci



Forbes Dergisi'nin en çok kazanan futbol yıldızları sıralamasının yanı sıra ünlü futbol kulüplerine sahip en zengin milyarderlerin listesinde de ilginç isimler yer alıyor. Dünyanın en zengin futbol kulübü sahipleri sıralamasında ilk sırayı 19.3 milyar dolar serveti ile Lakshmi Mittal aldı. Hintli çelik ve maden kralı, 2007 yılında İngiliz liginde yer alan Queen's Park Rangers hisselerinden bir kısmını satın alarak Formula 1 kralı Flavio Briatore ve Bernard Ecclestone ile birlikte kulüpte söz sahibi oldu. Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen de futbol meraklısı milyarderler arasında 3'üncü sırada yer alırken Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich 4'üncü sırada bulunuyor. 2003 yılında Chelsea'yı satan alan Abramovich'in bugüne kadar takıma 1 buçuk milyar dolarlık yatırım yaptığı biliniyor. Listede 6'ncı sırada yeralan AC Milan'ın patronu olan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ise takımı 1986 yılında satın aldı.

