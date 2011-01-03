Bir general ve 27 muvazzaf askere 'Kaçak sigara' soruşturması

T24

Teknik takibe takıldılar



Askere satılıyormuş



İki albay ve iki yarbay da var





Ağrı’da yürütülen sigara kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde, aralarında bir tuğgeneralin de yer aldığı çeşitli rütbelerde 27 muvazzaf asker hakkında sigara kaçakçılığı iddiasıyla adli soruşturma açıldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Soruşturmada, Ağrı Garnizon Komutanlığı’nda görevli bazı muvazzaf askerlerin Doğubeyazıt’tan sağladıkları yaklaşık 30 bin paket gümrük kaçağı sigarayı kargo aracılığıyla ya da askeri personel taşıyan araçlarla Iğdır, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Ankara ve Manisa’daki askeri birliklerde bulunan bazı muvazzaf askerlere gönderdiği anlaşıldı.İsimleri gizli tutulan TSK personelinin iddialarla ilgili ifadelerine başvurulacak.Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, bir süre önce bölgede sigara kaçakçılığı yapan gruplara yönelik çalışma başlattı. Geçen Nisan’da başlatılan çalışma kapsamında, mahkeme kararlarıyla yapılan teknik takip ve telefon dinleme işlemleri sonrasında suç örgütünün içinde yeralan kişiler ile yürüttükleri faaliyetler tek tek tespit edildi.Soruşturmada ilk aşamada 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, zanlıların üzerindeki kargo gönderi fişleri, banka hesap hareketleri ve telefon dinleme ve fiziki takip çalışmalarına hız verildi. Bu çalışmalar sonrasında savcılık, suç örgütünün içinde bazı TSK personelinin varlığını ortaya çıkardı.Belge ve bilgilerin yapılan analizleri sonucunda, Ağrı Garnizon Komutanlığı’nda görevli bazı muvazzaf askerlerin Doğubeyazıt’tan sağladıkları yaklaşık 30 bin paket gümrük kaçağı sigarayı kargo aracılığıyla ya da askeri personel taşıyan araçlarla Iğdır, Ardahan, Kars,Erzurum, Erzincan, Ankara ve Manisa’daki askeri birliklerde bulunan bazı muvazzaf askerlere gönderdiği anlaşıldı.Soruşturmada delillendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte geçen hafta içinde 1 tuğgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 1 teğmen, 9 astsubay, 6 uzman çavuş ve 4 er ile 4 sivil şüphelinin isimlerinin de bulunduğu adli soruşturma dosyası savcılığa gönderildi. Dosyada TSK personelinin isimlerinin yeralması nedeniyle soruşturma savcısı askeri savcılık ile temasa geçerek gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Alınan bilgiye göre, bu bilgilendirme sonrasında askeri savcılık adı geçen 27 TSK personelinin ifadesini alarak Cumhuriyet savcılığına gönderecek.