Bir general daha tutuklandı

T24 - Eskişehir'de emekli albay Hakan Büyük'ün evinde ele geçirildiği öne sürülen belgelerle ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan Korgeneral Ziya Güler tutuklandı.
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Güler ve bir astsubay çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir binbaşı ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı da tutuklanmıştı. Kongeneral Güler'in tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı yirmiye yükseldi.
Darbe planları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda tutuklanan general sayısı 31 oldu.
Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Korgeneral Ziya Güler'in de aralarında bulunduğu 3 muvazzaf askerin sorguları tamamlandı.
Mahkeme, Korgeneral Güler ile astsubay Bülent Akalın'ın tutuklanmasına karar verirken, bir binbaşı ise serbest bırakıldı.