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Bir gecekonduda 70 kaçak İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 22:13

-Bir gecekonduda 70 kaçak İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Sultangazi'de çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği gecekonduya yakın bir adrese düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 70 kişi gözaltına alındı. Zübeyde Hanım Mahallesi 1458. Sokak'taki bir gecekonduda 9 Ekim'de çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, mahalle sakinleri başka bir gecekonduda Türkiye'ye kaçak yollardan giren kişilerin olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine Zübeyde Hanım Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir gecekonduya giden ekipler, çalmalarına rağmen açılmayan ve kilitli olduğunu tespit ettikleri kapıyı kırarak içeriye girdi.  Gecekonduda Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 70 kişiyle karşılaşan ekipler, bu kişileri gözaltına alarak emniyete getirdi.  Konuya ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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