Bir gecede 7 kez kalp krizi geçirdi

T24- 10 aylık bebek İngiltere’yi şaşkına çevirdi. Bir gecede 7 kez kalp krizi geçiren ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan bebeğin 20 yaşındaki annesi, ‘Ivan yerinde duramıyor, emeklemeye başladı’ dedi



İngiltere’de 10 aylık bebek Ivan Cawley bir gecede yedi defa kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda bir hafta kaldıktan sonra eski sağlığına kavuştu.







“Mucize bebek” olarak adlandırılan Ivan’ın 20 yaşındaki annesi Sade Jackson, bebeğinin sağlıklı bir şekilde doğduğunu ancak bir gece aniden rahatsızlandığını anlattı. Ivan 4 Temmuz’da sabaha karşı 04.30’da ter içinde titreyerek ve ağlayarak uyanınca, anne babası onu doktora götürdü. Bebeğin menenjit geçirdiğini tahmin eden doktorlar, bebeği yoğun bakım servisine aldı. Ivan hastanedeyken 8 saat boyunca yedi defa kalp krizi geçirdi. Oksijen verilerek ve kalp masajı uygulanarak hayatta tutulan Ivan, bir kriz sonrası 12 dakika boyunca cansız kaldı. Geçici felce uğrayan Ivan solunum cihazına bağlanarak, yedi gün boyunca yoğun bakımda tutuldu.





Bir hafta sonra kendi kendine nefes almaya başlayınca doktorları ve ailesini şaşkına uğratan mucize bebek, hastanede üç gün daha kontrol altında tutulduktan sonra evine gönderildi.

Anne Sade Jackson, “Ivan yerinde duramıyor! Eve döndüğümüzden beri emeklemeye bile başladı. Hastanede son bir muayeneden geçtikten sonra tamamen iyileşmiş olacak. Tekrar yanımızda olduğu için çok şanslıyız” dedi.



