Bir gecede 170 milyon euro kazandı

Dokuz Avrupa ülkesinde oynanan Avrupa Lotosu "Euro Millions"ta yaklaşık 170 milyon euroya ulaşan büyük ikramiye sahibini buldu.

Fransız piyango şirketi Française des Jeux, kazanan kuponun Fransa sınırları içinde oynandığını bildirirken talihlinin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tam tutarı 169 milyon 837 bin euro olan ikramiye aynı zamanda Fransa’nın tarihinde lotodan kazanılmış en yüksek rakam oldu. Fransız talihli bu kazancıyla birden ülkenin en zengin 250 kişisi arasına girdi.

İngiliz bir aile ağustos ayında 190 milyon euro ile Avrupa’da tek başına kazanılan en yüksek ikramiyeyi elde etmişti. 2004 yılından beri oynanan "Euro Millions" üç kurucu ülke İngiltere, Fransa ve İspanya’nın yanı sıra İsviçre, Belçika, İrlanda, Avusturya, Lüksemburg ve Portekiz'de düzenleniyor.

"Euro Millions"ta büyük ikramiyeyi kazanma şansı 116,5 milyonda 1. Katılımcılar kazanabilmek için 50 rakam arasında seçilen 5 sayıyı ve 1’den 11’e kadar olan sayılardan 2’sini doğru tahmin etmek zorunda. Çekiliş haftada iki kez yapılıyor.

DW Türkçe