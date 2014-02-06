Bir gecede 1100 göçmen kurtarıldı



İtalyan Donanması'ndan yapılan açıklamada kaçak göçmenlerin Afrika'nın kuzeyinden dokuz tekneyle yola çıktıkları kaydedildi. Şu anda toplam bin 123 kaçak göçmenin San Marco adlı amfibi gemisinde bulunduğu ve cuma günü Sicilya'nın doğusunda bulunan liman kenti Augusta'ya varmalarının beklendiği belirtildi.

Donanmaya ait iki geminin, bir bölümü denize açılmaya elverişli olmayan sekiz tekneden toplam 788 kaçak göçmeni kurtardığı, dokuzuncu teknedeki 335 kişinin ise bir gümrük gemisi tarafından kurtarıldığı bildiriliyor.

2014 yılının ilk haftalarında da İtalya'ya büyük bir kaçak göç dalgası yaşanmış ancak havaların soğuması nedeniyle kaçak göç vakalarında düşüş kaydedilmişti.

Geçen yıl Afrika'nın kuzeyinden Akdeniz yoluyla İtalya'ya giden kaçak göçmenlerin sayısı üç kat artış kaydetmişti. Ekim ayında Eritre'den gelen 366 kaçak göçmen Lampedusa açıklarında boğularak ölmüştü.