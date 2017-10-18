Bir gazeteciye daha 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla hapis cezası

Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı'ya "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret" iddiasıyla açılan davadan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Sarı’ya verilen cezanın ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre, Sarı’ya Evrensel’de 30 Ocak 2017’de yayımlanan “Kardeşçe, barış içinde, hürce yaşamak için ‘hayır’ diyelim” başlıklı mektupta yer alan ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme, Sarı’nın mektupta yer alan “Kur’an-ı Kerim eline alıp sokağa inen Cumhurbaşkanı, ailesini bile seçim malzemesi yapmaktan çekinmemiştir. 7 Haziran seçimlerinden sonra Hükümeti kurdurtmadı” ve “15 Temmuz Recep Tayip Erdoğan ve sermaye darbesiyle 97 bin kişi işinden edildi” ifadeleri nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ceza, 1 yıl denetim süresi verilerek ertelendi

Mahkeme, Sarı’nın daha önce kasıtlı suçtan mahkûm edilmemiş olması ve yargılama sürecinde gösterdiği iyi hal nedeniyle hükmedilen cezanın teciline ve 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararında, “Sanığın kişiliği ile sosyal durumu göz önünde bulundurularak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden veya uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesi hususunun ihtarına, denetim süresinin iyi halli geçirilmesi halinde hükmolunan hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağının ihtarına” ifadelerine yer verdi.

“Haksız ve yanlış bir karar”

Kararı değerlendiren Sarı’nın avukatı Devrim Avcı, davaya konu olan mektubun bir işçiden geldiğini mahkemeye dilekçelerinde de sunduklarını belirterek, “Mektup, işçinin referandum öncesi yazdığı, kendi görüşlerini anlatan bir yazı. Başlığında barış çağrısı olan bir mektup. İşçinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde Kur’an’la mitinglerde boy göstermesi ve ailesini siyasete alet etmesine dair bir eleştirisi var” dedi.

Dava dosyasına konuya ilişkin çeşitli basın yayın organlarında çıkan fotoğrafları, haberleri ve eleştiri makalelerini de sunduklarını söyleyen Avcı, “Mahkeme henüz gerekçeli kararını açıklamadığı için nedenini bilmiyoruz ama eleştiriden ziyade hakaret unsuru olduğuna karar verdi. Haksız ve yanlış bir karar umarım istinaftan, Bölge Adliye Mahkemesi’nden de döner” diye konuştu.