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Spor

Bir futbolcunun ayağı kırıldı, diğerinin dili boğazına kaçtı, maçta kavga çıktı ve ertelendi

Çeliktepe Ümitspor ile Mecidiyeköy Tayfunspor takımları arasında oynanan karşılaşma peş peşe talihsizliklere ve olaylara sahne oldu.

01 Şubat 2015 02:18

İstanbul U16 Ligi'nde Çeliktepe Ümitspor ile Mecidiyeköy Tayfunspor takımları arasında oynanan maçta önce Yaşar Çilingir'in ayağı kırıldı, arkasından bir başkasının dili boğazına kaçtı. Son olarak iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı ve maç yarıda kaldı.

İstanbul U16 Ligi 10. Grup'ta bugün inanılması güç bir futbol maçı oynandı. Daha doğrusu yarıda kaldı!

yerelfutbol.com'da yer alan habere göre, Çeliktepe Ümitspor ile Mecidiyeköy Tayfunspor takımları arasında oynanan karşılaşma peş peşe talihsizliklere ve olaylara sahne oldu.

Önce Tayfunsporlu futbolcu bir kafa topu mücadelesi sonrası yere ters basında ayak bileğini kırdı. Acı içinde yerde kalan genç oyuncu saha içinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu olayla ilgili olarak bazı haber sitelerinde, Yaşar Çilingir'in tam 30 dakika ambulans beklediği öne sürüldü. Ancak sağlık bakanlığı, ambulansın 13.06'daki çağrıdan 14 dakika sonra olay yerine ulaştığını açıkladı.

Takım arkadaşlarının ayağının kırılmasıyla şoke olan Tayfunsporlu futbolcular, 75. dakikada bir şok daha yaşadı. Aynı takımdan Serdar'ın dili boğazına kaçtı. İki takımın teknik heyetleri içeri kaçan dili beraber çıkardılar. Bu olayda ise ambulans 7-8 dakika içinde stada geldi.

Maçın başlamasından 5 dakika sonra da bazı taraftarların sahaya inmesi ve iki takım oyuncularının kavga etmesi sonucu müsabaka yarım kaldı.

 

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yaşar çilingirçeliktepe ümitspormecidiyeköy tayfunspor

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