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Bir fuar daha Koronavirüs nedeniyle iptal edildi

10 Mart 2020 07:41

Her yıl yüz binlerce tarım profesyonelinin ağırlandığı, TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından Türk Tarım ve Alet Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR ) iş birliğiyle düzenlenen Konya Tarım Fuarı, Koronavirüs nedeniyle ertelendi.

17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. Konya Ticaret Odası (KTO) da üyelerine gönderdiği açıklamada, “17-21 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Konya Tarım Fuarı, birçok ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına istinaden -Üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle- toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 02-06 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Her yıl, Türkiye'nin her şehrinden ve dünyanın birçok ülkesinden yüz binlerce insanı Konya'ya çeken Tarım Fuarı bu alanda Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise üçüncü en büyük fuarı olma özelliğine sahip.

 

 

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