Bir fotoğraf, iki yorum; Milliyet: Afrin'de eve dönüş zamanı Reuters: Siviller köyden ayrılıyor

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Suriye'nin Afrin bölgesindeki çok sayıda köyün kontrolü TSK'nın eline geçti.

Uluslararası haber ajansı Reuters, 10 Mart'ta, TSK'nın kontrolüne geçen köyden çekilen fotoğraflarla, sivillerin ayrıldığını duyurdu. Milliyet gazetesi ise Reuters'ın 10 Mart'ta servis ettiği fotoğrafı ‘Eve dönüş zamanı’ başlığıyla iki gün sonra yayımladı. Haberde “Köyleri temizlenen yerel halk da evlerine dönmeye başladı” denildi.

TSK Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO mesuplarıyla Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı bugün 52’nci gününde. TSK, geçtiğimiz cumartesi günü kontrolü ele geçirilen köylerin ardından Afrin kent merkezinin kuşatıldığını açıklamıştı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), 10 Mart’ta uzun süren çatışmalar sonrasında Halidiye köyünün TSK'nın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Britanya merkezli Reuters da aynı gün akşam saatlerinde abonelerine geçtiği fotoğrafıyla, sivillerin köyden ayrıldığını duyurdu.

Ancak Milliyet gazetesi iki gün sonra, 12 Mart’taki nüshasında kaynaktan gelen bilginin tam aksine bir haberle fotoğrafı kullandı.

Diken'de yer alan habere göre, gazetenin ‘İnlerine girildi’ manşetinin sağ altında kullandığı fotoğrafın haberinde, PYD’den alınan Cinderes beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmaları sürdüğü belirtilerek “Köyleri temizlenen yerel halk da evlerine dönmeye başladı” denildi.