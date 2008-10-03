Bir finans devi daha gitti

Krizden kurtulamayan ABD'nin en büyük üçüncü aracı kurumu olan Wahovia, son çare olarak Wells Fargo ile birleşiyor



Global piyasalardaki kriz bir ABD devini daha götürdü.ABD'nin en büyük üçüncü aracı kurumu olan Wachovia, Wells Fargo ile birleşecek. Wachovia daha önce satış için Citibank ve Banco Santander ile de masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamıştı.



Wells Fargo'nun Wachovia'yı 15 milyar dolara devralacağı belirtilirken, Wachovia hissedarları ellerindeki her bir hisse karşılığında 0.1991 adet Wells Fargo hissesi alacak.



Wells Fargo'dan yapılan açıklamada, iki şirket arasında birleşme anlaşmasının imzalandığı ve bu işlemde herhangi bir hükümet yardımının olmadığı belirtildi.

