Bir Fenerbahçeli yönetici daha gözaltında

T24 - 50’den fazla kişinin gözaltına alındığı şike operasyonunda Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu da gözaltına alındı. Soruşturmada teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcu İbrahim Akın’ın da ifadesi alınacak.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ün özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı sırasında başlattığı ve bu görevden ayrılmasının ardından özel yetkili Cumhuriyet Savcı Mehmet Berk tarafından sürdürülen şike soruşturmasının şüphelilerden Olgun Peker'in eylemleri nedeniyle ''silahlı suç örgütü'' suçu çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi.



Savcılık yetkilileri, soruşturma çerçevesinde dün Antalya Belek'teki otelinde arama yapılan Fenerbahçeli yönetici İhsan Ekşioğlu'nun da gözaltına alındığını bildirdiler.



Şikeye yönelik eylemlerin 14 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi kapsamında değerlendirileceği, yasanın yürürlük tarihinden önceki eylemlerin ise ''dolandırıcılık'' suçu kapsamında kaldığı bildirildi.



6222 sayılı yasanın 11. maddesi, ''Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur'' hükmünü içeriyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan, emniyetteki işlemleri tamamlananların yarın adliye sevk edileceği öğrenildi.



Bu arada, teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcu İbrahim Akın'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin de, soruşturma çerçevesinde ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.



