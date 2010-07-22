BİR FENER KLASİĞİ DAHA...

T24

GALATASARAY: 0 - FENERBAHÇE: 1





Hazırlık maçlarını izlenebilir kılan yeni transferler, yeni heyecanlardır. Bu heyecanlar Galatasaray'da Cana, Serdar Özkan, Musa, Ali Turan ve Mehmet Batdal, Fenerbahçe'de ise Stoch ve Caner. Yani, Galatasaray-Fenerbahçe'nin arasını kızıştıran Slovakyalı ve Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan yeni Fenerbahçeli. Bir de İlhan Eker... Galatasaray'da Pino'yu, Fenerbahçe'de Dia'yı görme şansımız yok. Galatasaray'da sağ aşil tendonundan rahatsızlığı bulunan Baros ile Çağlar ve Anıl Dilaver, bu maçta kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ise Volkan Babacan ve Mehmet Topuz maçı basın tribününden izledi.Akıllara bir anda o efsane Türkiye Spor Yazarları Kupası'nı getiren dev derbinin yeri bu kez Almanya. Gurbet Kupası'na, Vatan Kupası'na benzeyen bir Dostluk Kupası. Hayır Alex, yanlış yazmadım. Dostluk Kupası. 50 yıl öncesi gibi, herkes yan yana, tribünlerde bir renk cümbüşü...Maç ateşli başladı. 2. dakikada topa elle müdahalesi nedeniyle Bilica sarı kartı görürken, serbest vuruştan önce, Volkan'ın arkasındaki tribünlerden gelen cisimler hakemi hareketlendirdi. Serbest vuruş demişken, Arda'nın kullandığı serbest vuruş'u Volkan aynı güzellikte kurtardı. Maça Galatasaray iyi başladı.Çok erken çıkan kartlar bir anda kızardı. 14. dakikada Serdar Özkan'a yaptığı hareketten dolayı sarı, itiraz ettiğinden dolayı bir sarı daha ve 14. dakikada Selçuk Şahin oyundan atıldı. 15. dakikada yeni transfer Cana, uygun pozisyonda topu dışarı atarak önemli bir atağı değerlendiremedi. 24. dakikada çıkan sarı kart sayısı 4, kırmızı kart 1.10 kişi oynayan Fenerbahçe, 30. dakikada Brezilyalı Andre Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Karşısına yeni transfer Ali Turan'ı alan Santos, sambacı çalımlarıyla Ali Turan'ı ekarte ederek topu adeta tavana astı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.32. dakikada bizim alışık olduğumuz fakat Alman hakem Kinhöfer'in hayatında pek de rastlamadığı az sayıdaki meşalenin sahaya atılması nedeniyle karşılaşmaya ara verildi. Maçın başından bu yana oyunu agresifliğe döken, gereksiz yere oyunu alevlendiren Alman hakemin bu davranışı garipsendi fakat kural dahilinde olması soyunma odasına gitmesine de vesile oldu. 10 dakika aradan sonra oyun yeniden başladı.İlk yarı bitiş düdüğü öncesi Serdar Özkan'ın penaltı itirazı ve Stoch'un uzak mesafeden kaleyi deneyip Aykut'un son anda topu kornere çelmesinin dışında başka pozisyon olmayınca Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Rijkaard ikinci yarıya Musa, Ali Turan, Cana, Serkan Kurtuluş'u oyundan aalarak başladı. İkinci yarının ilk 10 dakikası durağan bir şekilde geçerken 58. dakikada saha bir anda karıştı. Ayhan Ale'e faul yapınca önce Bilica sonra da Sabri olay yerine gelince olan oldu fakat hakem ortalığı sakinleştirdikten sonra kartsız bir veda oldu ve oyuna geri dönüldü derken hemen 1 dakika sonra Stoch sarı kartı gören isim oldu.61. dakikada Volkan'ın büyük hatasında önce Hakan Balta daha sonra mehmet Batdal mutlak gol pozisyonunu değerlendiremeyerek taraftarlarına adeta saç baş yoldurdular. Frank Rijkaard bu pozisyon sonrası Mehmet Batdal'ı oyundan alarak forvetsiz oynamaya kadar gidecek önemli bir karara imza attı.70. dakikada Arda'nın serbest vuruşu tam çatala çarparak auta gitti. Bu, Arda'nın kullandığı ikinci etkili serbest vuruştu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Galatasaray Fenerbahçe sahasında daha çok görünse de beraberlik golünü atamadı ve maçı 75.dakikadan bu yana 10 kişi oynayan Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'nin golü Andre Santos'tan geldi.Genelde orta saha mücadelesi olarak geçen karşılaşmada yeni transferlerden ön plana çıkan olmadı. Fenerbahçe'de Gençlerbirliği'nden gelen İlhan Eker'in defansta uyum sorununu çözdüğü dikkat çekti.Sezon öncesi son ciddi hazırlık maçlarını yapan iki ekip Türkiye'ye dönecek. Fenerbahçe, Young Boys maçının hazırlıklarına başlayacak.

Taraftarlar, futbolculara saldırdı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, stattan ayrılan Galatasaray takımını taşıyan otobüsün önünü kesti. Yaklaşık 200 taraftar, otobüse bira şişesi ve taş atarak saldırıda bulundu. Taraftarların otobüsün geçmesine izin vermemesi üzerine kaptan Arda Turan otobüsten indi ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Taraftarların Arda'ya küfretmesinin ardından diğer futbolcular da otobüsten indi. Bunun üzerine taraftarlarla futbolcular arasında kargaşa çıktı. Galatasaraylı taraftarlar, fiili müdahalede bulunmaya çalışınca futbolcular tekrar otobüse bindi. Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması üzerine polis ekipleri olay yerine geldi ve taraftarları otobüsten uzaklaştırdı. Takım otobüsü daha sonra polis eskortu eşliğinde takımın konaklayacağı otele hareket etti.



SPOR TOTO DOSTLUK KUPASIGALATASARAY: 0 - FENERBAHÇE: 1Stat: Borussia ParkHakemler: Thorsten Kinhöfer, Mark Borsch, Kai Voss (Almanya)Galatasaray: Ufuk, Ali (Dk. 46 Sabri), Servet, Gökhan, Serkan (Dk. 46 Hakan), Musa (Dk. 46 Barış), Lorik Cana (Dk. 46 Ayhan), Mustafa (Dk. 81 Cumhur), Serdar (Dk. 88 Caner), Arda, Mehmet (Dk. 63 Emre)Fenerbahçe: Volkan Demirel, İlhan, Bekir (Dk. 88 Önder), Bilica, Andre Santos, Kazım (Dk. 63 Caner), Selçuk, Ale (Dk.63 Deivid), Baroni, Stoch (Dk. 88 Semih), Gökhan Ünal (Dk. 82 Gökay)Gol: Dk. 30 Andre Santos (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 2 Bilica, Dk. 14 Selçuk, Dk. 24 Gökhan Ünal, Dk. 60 Stoch, Dk. 78 Andre Santos (Fenerbahçe), Dk. 8 Lorik Cana, Dk. 22 Musa (Galatasaray)Kırmızı kart: Dk. 14 Selçuk (Fenerbahçe